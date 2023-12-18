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Подорожчали сало і молочка, подешевшав алкоголь – ціни на Харківщині

Економіка 21:45   18.12.2023
Олена Нагорна
Подорожчали сало і молочка, подешевшав алкоголь – ціни на Харківщині

У листопаді ціни на Харківщині порівняно з жовтнем зросли на 0,2%, зокрема на продукти та безалкогольні напої – на 0,1%, повідомляють у ГУ статистики в області.

Найбільше – на 7,6% – подорожчали овочі. На 3,7-1,4% зросли ціни на сало, сир та м’який сир, хліб, яйця, молоко, масло, кисломолочну продукцію.

Водночас на 4,9-1,2% знизилися ціни на продукти переробки зернових, олію, рис, цукор, фрукти, безалкогольні напої, м’ясо та м’ясопродукти, рибу та продукти з риби.

Ціни на спиртне та тютюнові вироби знизилися на 0,2%, що пов’язано зі здешевленням алкогольних напоїв на 0,7%.

Одяг та взуття подешевшали на 2,4%, зокрема одяг – на 2,7%, взуття – на 2%.

Ціни на транспорт зросли на 1,7% переважно через подорожчання палива та мастил на 3,5%.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 18 Грудня 2023 в 21:45;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У листопаді ціни на Харківщині порівняно з жовтнем зросли на 0,2%, зокрема на продукти та безалкогольні напої – на 0,1%, повідомляють у ГУ статистики в області.".