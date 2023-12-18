Подорожали сало и молочка, подешевел алкоголь — цены на Харьковщине

В ноябре цены на Харьковщине в сравнении с октябрем выросли на 0,2%, в частности на продукты и безалкогольные напитки — на 0,1%, сообщают в ГУ статистики в области.

Больше всего — на 7,6% — подорожали овощи. На 3,7-1,4% выросли цены на сало, сыр и творог, хлеб, яйца, молоко, масло, кисломолочную продукцию.

В то же время на 4,9-1,2% снизились цены на продукты переработки зерновых, подсолнечное масло, рис, сахар, фрукты, безалкогольные напитки, мясо и мясопродукты, рыбу и продукты из рыбы.

Цены на спиртное и табачные изделия снизились на 0,2%, что связано с удешевлением алкогольных напитков на 0,7%.

Одежда и обувь подешевели на 2,4%, в частности, одежда — на 2,7%, обувь — на 2%.

Цены на транспорт выросли на 1,7% преимущественно из-за подорожания топлива и масел на 3,5%.