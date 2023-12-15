Во сколько обойдется новогодний стол: в мэрии Харькова назвали цены

В мэрии Харькова проанализировали цены на популярные продукты на новогодний стол.

По данным департамента административных услуг и потребительского рынка, цены на свежие огурцы составляют в среднем 75-120 грн/кг, мандарины – 45-90 грн/кг, куриные яйца – 55-68 грн/10 шт., майонез 67% – 35- 50 грн/350 г, зеленый горошек консервированный – 38-55 грн/400 г, сельдь – 120-155 грн/кг.

Ошеек свинины, добавили в мэрии, в среднем стоит 200-220 грн/кг, голень свинины – 75-85 грн/кг, филе куриное – 165-200 грн/кг, колбаса полукопченая – от 170 грн/кг, конфеты шоколадные – от 145 грн/кг.