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Во сколько обойдется новогодний стол: в мэрии Харькова назвали цены

Общество 14:46   15.12.2023
Виктория Яковенко
Во сколько обойдется новогодний стол: в мэрии Харькова назвали цены

В мэрии Харькова проанализировали цены на популярные продукты на новогодний стол.

По данным департамента административных услуг и потребительского рынка, цены на свежие огурцы составляют в среднем 75-120 грн/кг, мандарины – 45-90 грн/кг, куриные яйца – 55-68 грн/10 шт., майонез 67% – 35- 50 грн/350 г, зеленый горошек консервированный – 38-55 грн/400 г, сельдь – 120-155 грн/кг.

Ошеек свинины, добавили в мэрии, в среднем стоит 200-220 грн/кг, голень свинины – 75-85 грн/кг, филе куриное – 165-200 грн/кг, колбаса полукопченая – от 170 грн/кг, конфеты шоколадные – от 145 грн/кг.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 15 декабря 2023 в 14:46;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В мэрии Харькова проанализировали цены на популярные продукты на новогодний стол.".