Новогодний стол подорожал: сколько придется заплатить за бюджетное меню (цены)

Бюджетный новогодний стол без деликатесов обойдется украинцам на 8,4% дороже, чем в прошлом году. Традиционные праздничные блюда на семью из четырех человек будут стоить около 2879 гривен.

Такие подсчеты обнародовал директор Национального научного центра «Институт аграрной экономики» Юрий Лупенко.

В новогоднее меню внесли салаты, мясные и рыбные продукты, овощи, фрукты, хлеб, сладости и напитки, по ценам в супермаркетах по состоянию на 8 декабря.

Так, салат «Оливье» (3 кг продуктов традиционной рецептуры) обойдется в 285,46 гривны. Это на 1,3 % больше, чем при встрече 2023 года.

Цены на ингредиенты этого блюда следующие:

— колбаса — 127 гривен за 0,5 кг (рост цены на 10%);

— соленые огурцы — 38 гривен за 200 г (+ 9,2%);

— 180 г майонеза — 22,9 гривны (+6,9%);

— картофель — 11,68 гривны за пять штук (+ 75,9%);

— зеленый горошек — 45 гривен за 0,5 кг (на уровне прошлого года);

— шесть яиц — 34,56 гривны (снижение цены на 22,2%);

— две моркови (380 г) — 3,33 гривны (- 55,3%);

— две луковицы (230 г) — 2,99 гривны (- 54,4%).

За счет снижения цен на лук, морковь и свеклу (- 4,8%) салат «Сельдь под шубой» (1,5 кг продуктов) будет стоить на 1,2% дешевле, чем в прошлом году — 133,08 гривны.

Расходы на мясные продукты — нарезку колбасы «Салями», копченую подчеревину и т.д. — выросли на 7,4 %. Птица по состоянию на конец года остается самым дешевым видом мяса. За 1 кг куриного филе придется заплатить в среднем 159 гривен (рост цены на 18,3%). В общем стоимость 2,5 кг мясных продуктов на новогоднем столе составит 936 гривен.

Сельдь (0,5 кг филе) обойдется в 100 гривен, твердый сыр (300 г) — в 116,66 гривны, а пачка сливочного масла (200 г) — в 72,04 гривны.

Стоимость овощей на новогоднем столе составит в среднем 328,99 гривны — на 29% больше, чем в прошлом году. Картофель (2 кг) будет стоить 27,80 гривны, грибы (1 кг) — 120 гривен (+54 %), сладкий перец (0,5 кг) — 67,19 гривны (+12,9 %), свежие огурцы (0,5 кг) — 46 гривен (+32,4 %), свежие помидоры (1 кг) — 68 гривен (+1,5 %).

Фрукты обойдутся в 170,2 гривны (рост стоимости на 0,8 %). За 2 кг мандаринов заплатим 100 гривен, за кг бананов — 59 гривен, а за один лимон (200 г) — 11,2 гривны.

Батон стоит 28 гривен (+8,5 %), шоколадные конфеты — в среднем 200 гривен за кг (+8,1 %), бутылка шампанского «Артемовское» (0,75 л) — 179 гривен и безалкогольные напитки (два литра сока «Садочек», вода «Моршинская» и напиток «Живчик») — 119,72 гривны.