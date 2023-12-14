Новорічний стіл подорожчав: скільки доведеться викласти за бюджетне меню

Бюджетний новорічний стіл без делікатесів обійдеться українцям на 8,4% дорожче, ніж торік. Традиційні святкові страви на сім’ю із чотирьох людей коштуватимуть близько 2879 гривень.

Такі підрахунки оприлюднив директор Національного наукового центру “Інститут аграрної економіки” Юрій Лупенко.

У новорічне меню внесли салати, м’ясні та рибні продукти, овочі, фрукти, хліб, солодощі та напої за цінами в супермаркетах станом на 8 грудня.

Так, салат “Олів’є” (3 кг продуктів традиційної рецептури) коштуватиме 285,46 гривні. Це на 1,3% більше, ніж під час зустрічі 2023 року.

Ціни на інгредієнти цієї страви такі:

– ковбаса – 127 гривень за 0,5 кг (зростання ціни на 10%);

– солоні огірки – 38 гривень за 200 г (+ 9,2%);

– 180 г майонезу – 22,9 гривні (+6,9%);

– картопля – 11,68 гривні за п’ять штук (+75,9%);

– зелений горошок – 45 гривень за 0,5 кг (на рівні минулого року);

– шість яєць – 34,56 гривні (зниження ціни на 22,2%);

– дві моркви (380 г) – 3,33 гривні (- 55,3%);

– дві цибулини (230 г) – 2,99 гривні (- 54,4%).

За рахунок зниження цін на цибулю, моркву та буряк (- 4,8%) салат “Оселедець під шубою” (1,5 кг продуктів) коштуватиме на 1,2% дешевше, ніж торік – 133,08 гривні.

Витрати на м’ясні продукти (нарізку ковбаси “Салямі”, копчену підчеревину тощо) зросли на 7,4%. Птиця станом на кінець року залишається найдешевшим видом м’яса. За 1 кг курячого філе доведеться заплатити в середньому 159 гривень (зростання ціни на 18,3%). Загалом вартість 2,5 кг м’ясних продуктів на новорічному столі становитиме 936 гривень.

Оселедець (0,5 кг філе) коштуватиме 100 гривень, твердий сир (300 г) – 116,66 гривні, а пачка вершкового масла (200 г) – 72,04 гривні.

Вартість овочів на новорічному столі становитиме в середньому 328,99 гривні – на 29% більше, ніж минулого року. Картопля (2 кг) коштуватиме 27,8 гривні, гриби (1 кг) – 120 гривень (+54 %), солодкий перець (0,5 кг) – 67,19 гривні (+12,9 %), свіжі огірки (0,5 кг) – 46 гривень (+32,4 %), свіжі помідори (1 кг) – 68 гривень (+1,5 %).

Фрукти коштуватимуть 170,2 гривні (зростання вартості на 0,8 %). За 2 кг мандаринів заплатимо 100 гривень, за кг бананів – 59 гривень, а за один лимон (200 г) – 11,2 гривні.

Батон коштує 28 гривень (+8,5 %), шоколадні цукерки – в середньому 200 гривень за кг (+8,1 %), пляшка шампанського “Артемівське” (0,75 л) – 179 гривень та безалкогольні напої (два літри соку “Садочок”, вода “Моршинська” та напій “Живчик”) – 119,72 гривні.