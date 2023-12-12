У Харкові відкрилися 78 майданчиків з продажу ялинок: які ціни – мерія
Фото: Олена Нагорна
Станом на 12 грудня у Харкові зареєстровано 78 майданчиків, де продають ялинки. Крім того, новорічні дерева можна придбати і на території деяких ринків.
«Порівняно з минулим роком кількість таких майданчиків збільшилась в 2,5 раза. Однак, це все ще майже втричі менше за довоєнний рівень», – повідомили у Харківській міськраді.
У мерії також промоніторили ціни на ялинки: сосни висотою 1 м коштують від 250 гривень. Найвища ціна за новорічне дерево становить близько 1,5 тисячі гривень. На ялинковому базарі також продають невеликі композиції з гілок, вартість яких – від 150 гривень.
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Грудня 2023 в 14:05;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Станом на 12 грудня у Харкові зареєстровано 78 майданчиків, де продають ялинки. Крім того, новорічні дерева можна придбати і на території деяких ринків.".