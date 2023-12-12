В Харькове открылись 78 площадок по продаже елок: какие цены – мэрия

По состоянию на 12 декабря в Харькове зарегистрировано 78 площадок, где продают елки. Кроме того, новогодние деревья можно купить и на территории некоторых рынков.

«По сравнению с прошлым годом количество таких площадок увеличилось в 2,5 раза. Однако, это все еще почти втрое меньше довоенного уровня», — сообщили в Харьковском горсовете.

В мэрии также промониторили цены на елки: сосны высотой 1 м стоят от 250 гривен. Самая высокая цена за новогоднее дерево составляет около 1,5 тысячи гривен. На елочном базаре также продают небольшие композиции из веток, стоимость которых – от 150 гривен.