В Харькове открылись 78 площадок по продаже елок: какие цены – мэрия
Фото: Елена Нагорная
По состоянию на 12 декабря в Харькове зарегистрировано 78 площадок, где продают елки. Кроме того, новогодние деревья можно купить и на территории некоторых рынков.
«По сравнению с прошлым годом количество таких площадок увеличилось в 2,5 раза. Однако, это все еще почти втрое меньше довоенного уровня», — сообщили в Харьковском горсовете.
В мэрии также промониторили цены на елки: сосны высотой 1 м стоят от 250 гривен. Самая высокая цена за новогоднее дерево составляет около 1,5 тысячи гривен. На елочном базаре также продают небольшие композиции из веток, стоимость которых – от 150 гривен.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: дерево, елки, міськрада, площадки, Харьков., цены;
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- • Дата публикации материала: 12 декабря 2023 в 14:05;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По состоянию на 12 декабря в Харькове зарегистрировано 78 площадок, где продают елки. Кроме того, новогодние деревья можно купить и на территории некоторых рынков.".