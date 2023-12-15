Скільки коштуватиме новорічний стіл: у мерії Харкова назвали ціни
У мерії Харкова проаналізували ціни на популярні продукти до новорічного столу.
За даними департаменту адміністративних послуг та споживчого ринку, ціни на свіжі огірки складають в середньому 75-120 грн/кг, мандарини – 45-90 грн/кг, яйця курячі – 55-68 грн/10 шт., майонез 67% – 35-50 грн/350 г, зелений горошок консервований – 38-55 грн/400 г, оселедець – 120-155 грн/кг.
Ошийок свинини, додали в мерії, у середньому коштує 200-220 грн/кг, гомілка свинини – 75-85 грн/кг, філе куряче – 165-200 грн/кг, ковбаса напівкопчена – від 170 грн/кг, цукерки шоколадні – від 145 грн/кг.
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Грудня 2023 в 14:46;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У мерії Харкова проаналізували ціни на популярні продукти до новорічного столу.".