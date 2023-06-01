Двоє курсантів університету ДСНС загинули внаслідок вибуху на Харківщині

Двоє курсантів 21 та 22 років померли від ран у машині швидкої допомоги по дорозі до лікарні, повідомив прес-секретар Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко.

Вдень 31 травня о 14-30 годині стався вибух у приміщенні одного з навчальних підрозділів ДСНС на Харківщині.

«Внаслідок вибуху поранення отримав 20-и річний курсант, його життю нічого не загрожує. Двоє курсантів 21 та 22 років померли від отриманих травм в кареті швидкої допомоги по дорозі до лікарні. Всі вони були студентами 3-го курсу одного з університетів ДСНС», – розповів Чубенко.

За цим фактом для встановлення обставин пригоди попередньо внесено відомості до ЄРДР п.1 ч.2 ст.115 ККУ (загибель двох осіб).

Зараз проводять першочергові слідчі дії (огляд місця події із залученням вибухотехніків та встановлення свідків). Тип вибухового пристрою наразі встановлюють.