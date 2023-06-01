Двое курсантов университета ГСЧС погибли в результате взрыва на Харьковщине

Двое курсантов 21 и 22 лет скончались от ран в машине скорой помощи по дороге в больницу, сообщил прес-секретарь Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко.

Днем 31 мая в 14-30 часов произошел взрыв в помещении одного из учебных подразделений ГСЧС на Харьковщине.

«В результате взрыва ранение получил 20-летний курсант, его жизни сейчас ничего не угрожает. Два курсанта 21 и 22 лет скончались от полученных травм в карете скорой помощи по дороге в больницу. Все они были студентами 3-го курса одного из университетов ГСЧС», – рассказал Чубенко.

По этому факту для установления обстоятельств происшествия предварительно внесены сведения в ЕРДР п.1 ч.2 ст.115 УКУ (гибель двух человек).

В настоящее время проводят первоочередные следственные действия (осмотр места происшествия с привлечением взрывотехников и установления свидетелей). Тип взрывного устройства устанавливают.