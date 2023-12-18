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Зрубав пів сотні молодих сосен: ялинкового браконьєра спіймали на Харківщині

Суспільство 22:51   18.12.2023
Олена Нагорна
Зрубав пів сотні молодих сосен: ялинкового браконьєра спіймали на Харківщині

Лісівники Бабаївського лісництва Жовтневого лісгоспу під час патрулювання виявили чоловіка, який самовільно зрубав 46 молодих хвойних дерев.

Лісівники викликали правоохоронців, які зареєстрували подію за ст. 246 КК України, повідомляють у Слобожанському лісовому офісі.

Збитки, завдані чоловіком лісу, оцінили у майже 35 тисяч гривень. Ялинковому браконьєру загрожує штраф від 17 до 25,5 тисяч гривень або арешт терміном до шести місяців, або обмеження волі строком до трьох років, або позбавлення волі на той же термін.

Протягом листопада-грудня лісівники Слобожанського лісового офісу провели на Харківщині та Полтавщині 200 рейдів, під час яких склали 23 адмінпротоколи за фактом незаконної вирубки ялинок.

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Нагадаємо, ціни на новорічні ялинки на Харківщині цьогоріч стартують від 96 гривень. Стільки просять за сосну звичайну заввишки до метра. Але за бюджетним деревцем необхідно вирушити на один із ялинкових базарів від лісгоспів.

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 18 Грудня 2023 в 22:51;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Лісівники Бабаївського лісництва Жовтневого лісгоспу під час патрулювання виявили чоловіка, який самовільно зрубав 46 молодих хвойних дерев.".