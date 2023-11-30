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Ліси Харківщини взялися прочісувати патрулі

Суспільство 22:39   30.11.2023
Олена Нагорна
Ліси Харківщини взялися прочісувати патрулі

Ліси Харківської області вже патрулюють працівники державної лісової охорони спільно з правоохоронцями. Мета – зберегти хвойні дерева від охочих роздобути безплатну ялинку.

Крім цього людям роз’яснюють, що відвідувати ліси в період воєнного стану небезпечно, повідомляють у Слобожанському лісовому офісі.

Щорічно лісівники заготовляють достатню кількість ялинок за доступними цінами, аби всі охочі могли придбати різдвяне дерево. Тож йти до лісу, де може бути безліч вибухонебезпечних предметів, та ще й створювати собі проблем із правопорядком, коли за мінімальною ціною можна придбати легальну ялинку, буде дуже необдуманим кроком“, – наголошують у відомстві.

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Лісівники нагадують, що за зрубану ялинку передбачена адміністративна відповідальність у вигляді штрафу у розмірі 30-60 неоподатковуваних мінімумів громадян, а у грудні-січні за незаконно заготовлене дерево штрафи збільшуються.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 30 Листопада 2023 в 22:39;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ліси Харківської області вже патрулюють працівники державної лісової охорони спільно з правоохоронцями. Мета – зберегти хвойні дерева від охочих роздобути безплатну ялинку.".