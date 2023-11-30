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Леса Харьковщины взялись прочесывать патрули

Общество 22:39   30.11.2023
Елена Нагорная
Леса Харьковщины взялись прочесывать патрули Фото: Слобожанский лесной офис

Леса Харьковской области уже патрулируют работники государственной лесной охраны совместно с правоохранителями. Цель — сберечь хвойные деревья от желающих раздобыть бесплатную елку.

Помимо этого людям разъясняют, что посещать леса в период военного положения опасно, сообщают в Слобожанском лесном офисе.

«Ежегодно лесоводы заготавливают достаточное количество елок по доступным ценам, чтобы все желающие могли приобрести рождественское дерево. Поэтому идти в лес, где может быть множество взрывоопасных предметов, да еще и создавать себе проблемы с правопорядком, когда по минимальной цене можно приобрести легальную елку, будет очень необдуманным шагом», — подчеркивают в ведомстве.

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Лесоводы напоминают, что за срубленную елку предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере 30-60 необлагаемых минимумов граждан, а в декабре-январе за незаконно заготовленное дерево штрафы увеличиваются.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 30 ноября 2023 в 22:39;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Леса Харьковской области уже патрулируют работники государственной лесной охраны совместно с правоохранителями. Цель — сберечь хвойные деревья от желающих раздобыть бесплатную елку.".