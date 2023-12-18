Срубил полсотни молодых сосен: елочного браконьера поймали на Харьковщине

Лесоводы Бабаевского лесничества Октябрьского лесхоза в ходе патрулирования обнаружили мужчину, который самовольно срубил 46 молодых хвойных деревьев.

Лесоводы вызвали правоохранителей, которые зарегистрировали событие по ст. 246 УК Украины, сообщают в Слобожанском лесном офисе.

Ущерб, причиненный мужчиной лесу, оценили в почти 35 тысяч гривен. Елочному браконьеру грозит штраф от 17 до 25,5 тысяч гривен или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет, или лишение свободы на тот же срок.

В течение ноября-декабря лесоводы Слобожанского лесного офиса провели на Харьковщине и Полтавщине 200 рейдов, в ходе которых составили 23 админпротокола по факту незаконной вырубки новогодних елок.

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Напомним, цены на новогодние елки на Харьковщине в этом году стартуют от 96 гривен. Столько просят за сосну обыкновенную высотой до метра. Но за бюджетным деревцем необходимо отправиться на один из елочных базаров от лесхозов.