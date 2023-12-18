У Харкові горіла квартира, де діти були самі: хлопчиків відвезли в лікарню
Двоє хлопчиків 5 та 7 років постраждали внаслідок пожежі у п’ятиповерхівці на вулиці Валентинівській у Харкові вдень 18 грудня. Вони отримали незначне отруєння продуктами горіння і були ушпиталені – про всяк випадок.
Повідомлення про пожежу у квартирі на першому поверсі будинку надійшло о 15:41. Заявник розповів, що у приміщенні знаходяться двоє дітей, залишених без нагляду, інформують у ГУ ДСНС України в Харківській області.
Коли надзвичайники прибули на місце, хлопчиків вивели із задимленої квартири сусіди. Вони відчули запах диму, викликали рятувальників і через вікно потрапили до оселі.
У квартирі горів диван та підвіконня на площі близько квадратного метра. Пожежники загасили полум’я підручними засобами о 15:56. Причина займання з’ясовується.
Фото: ГУ ДСНС України у Харківській області
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- Категорії: Події, Харків; Теги: діти, пожежа, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Грудня 2023 в 18:10;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Двоє хлопчиків 5 та 7 років постраждали внаслідок пожежі у п’ятиповерхівці на вулиці Валентинівській у Харкові вдень 18 грудня. Вони отримали незначне отруєння продуктами горіння і були ушпиталені – про всяк випадок.".