В Харькове горела квартира, где дети были одни: мальчиков увезли в больницу
Двое мальчиков 5 и 7 лет пострадали в результате пожара в пятиэтажке на улице Валентиновской в Харькове днем 18 декабря. Они получили незначительное отравление продуктами горения и были госпитализированы — на всякий случай.
Сообщение о пожаре в квартире на первом этаже дома поступило в 15:41. Заявитель рассказал, что в помещении находятся двое детей, оставленных без присмотра, информируют в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Когда чрезвычайники прибыли на место, мальчиков вывели из задымленной квартиры соседи. Они почувствовали запах дыма, вызвали спасателей и через окно попали в жилье.
В квартире горел диван и подоконник на площади около квадратного метра. Пожарные потушили пламя подручными средствами в 15:56. Причина возгорания выясняется.
Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области
Читайте также: Ночью в Харькове был пожар, есть пострадавший: в ГСЧС сообщили подробности
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: діти, дети, пожары, улица Валентиновская, Харьков.;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «В Харькове горела квартира, где дети были одни: мальчиков увезли в больницу»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 18 декабря 2023 в 18:10;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Двое мальчиков 5 и 7 лет пострадали в результате пожара в пятиэтажке на улице Валентиновской в Харькове днем 18 декабря. Они получили незначительное отравление продуктами горения и были госпитализированы — на всякий случай.".