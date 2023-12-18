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В Харькове горела квартира, где дети были одни: мальчиков увезли в больницу

Происшествия 18:10   18.12.2023
Елена Нагорная
В Харькове горела квартира, где дети были одни: мальчиков увезли в больницу Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области

Двое мальчиков 5 и 7 лет пострадали в результате пожара в пятиэтажке на улице Валентиновской в Харькове днем 18 декабря. Они получили незначительное отравление продуктами горения и были госпитализированы — на всякий случай.

Сообщение о пожаре в квартире на первом этаже дома поступило в 15:41. Заявитель рассказал, что в помещении находятся двое детей, оставленных без присмотра, информируют в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Когда чрезвычайники прибыли на место, мальчиков вывели из задымленной квартиры соседи. Они почувствовали запах дыма, вызвали спасателей и через окно попали в жилье.

В квартире горел диван и подоконник на площади около квадратного метра. Пожарные потушили пламя подручными средствами в 15:56. Причина возгорания выясняется.


Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области

Читайте также: Ночью в Харькове был пожар, есть пострадавший: в ГСЧС сообщили подробности

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 18 декабря 2023 в 18:10;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Двое мальчиков 5 и 7 лет пострадали в результате пожара в пятиэтажке на улице Валентиновской в Харькове днем 18 декабря. Они получили незначительное отравление продуктами горения и были госпитализированы — на всякий случай.".