В Харькове горела квартира, где дети были одни: мальчиков увезли в больницу

Двое мальчиков 5 и 7 лет пострадали в результате пожара в пятиэтажке на улице Валентиновской в Харькове днем 18 декабря. Они получили незначительное отравление продуктами горения и были госпитализированы — на всякий случай.

Сообщение о пожаре в квартире на первом этаже дома поступило в 15:41. Заявитель рассказал, что в помещении находятся двое детей, оставленных без присмотра, информируют в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Когда чрезвычайники прибыли на место, мальчиков вывели из задымленной квартиры соседи. Они почувствовали запах дыма, вызвали спасателей и через окно попали в жилье.

В квартире горел диван и подоконник на площади около квадратного метра. Пожарные потушили пламя подручными средствами в 15:56. Причина возгорания выясняется.



Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области