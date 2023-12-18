Ночью в Харькове был пожар, есть пострадавший: в ГСЧС сообщили подробности
Около 00:45 в районе железнодорожного вокзала в Харькове (на ул. Славянской) произошел пожар.
По информации ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, загорелся мусор в подвале одного из жилых домов.
«Площадь пожара составила 5 кв. м. Пожарные провели разведку в задымленном подвале звеном газодымозащитной службы и обнаружили там 32-летнего мужчину, он получил отравление угарным газом», — проинформировали спасатели.
Пострадавшего осмотрели медики, но от госпитализации он отказался. Огонь локализовали в 01:03, а ликвидировали в 01:40.
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В целом за сутки в городе и области произошло семь пожаров. О возгораниях из-за вражеских обстрелов спасатели не сообщали.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ГСЧС, новости Харькова, отравился, пожары, пострадавший, угарный газ;
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- • Дата публикации материала: 18 декабря 2023 в 07:57;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 00:45 в районе железнодорожного вокзала в Харькове (на ул. Славянской) произошел пожар".