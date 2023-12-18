Ночью в Харькове был пожар, есть пострадавший: в ГСЧС сообщили подробности

Около 00:45 в районе железнодорожного вокзала в Харькове (на ул. Славянской) произошел пожар.

По информации ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, загорелся мусор в подвале одного из жилых домов.

«Площадь пожара составила 5 кв. м. Пожарные провели разведку в задымленном подвале звеном газодымозащитной службы и обнаружили там 32-летнего мужчину, он получил отравление угарным газом», — проинформировали спасатели.

Пострадавшего осмотрели медики, но от госпитализации он отказался. Огонь локализовали в 01:03, а ликвидировали в 01:40.

В целом за сутки в городе и области произошло семь пожаров. О возгораниях из-за вражеских обстрелов спасатели не сообщали.