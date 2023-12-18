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Ночью в Харькове был пожар, есть пострадавший: в ГСЧС сообщили подробности

Происшествия 07:57   18.12.2023
Оксана Горун
Ночью в Харькове был пожар, есть пострадавший: в ГСЧС сообщили подробности

Около 00:45 в районе железнодорожного вокзала в Харькове (на ул. Славянской) произошел пожар.

По информации ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, загорелся мусор в подвале одного из жилых домов.

«Площадь пожара составила 5 кв. м. Пожарные провели разведку в задымленном подвале звеном газодымозащитной службы и обнаружили там 32-летнего мужчину, он получил отравление угарным газом», — проинформировали спасатели.

Пострадавшего осмотрели медики, но от госпитализации он отказался. Огонь локализовали в  01:03, а ликвидировали в 01:40.

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В целом за сутки в городе и области произошло семь пожаров. О возгораниях из-за вражеских обстрелов спасатели не сообщали.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 18 декабря 2023 в 07:57;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 00:45 в районе железнодорожного вокзала в Харькове (на ул. Славянской) произошел пожар".