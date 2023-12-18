Вночі в Харкові була пожежа, є постраждалий: у ДСНС повідомили подробиці

Близько 00:45 у районі залізничного вокзалу в Харкові (на вул. Слов’янській) сталася пожежа.

За інформацією ГУ ДСНС України в Харківській області, спалахнуло сміття в підвалі одного з житлових будинків.

“Площа пожежі склала 5 кв. м. Вогнеборці провели розвідку у задимленому підвалі ланкою газодимозахисної служби та виявили там 32-річного чоловіка, він отримав отруєння чадним газом”, — поінформували рятувальники.

Потерпілого оглянули медики, але від госпіталізації він відмовився. Вогонь локалізували о 01:03, а ліквідували о 01:40.

Загалом за добу в місті та області сталося сім пожеж. Про загоряння через ворожі обстріли рятувальники не повідомляли.