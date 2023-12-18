На Харківщині 29-річний чоловік підірвався у власному дворі

Чоловік підірвався на невідомому предметі у селі Глушківка Куп’янського району, повідомили у ДСНС.

“Близько 14:30 (17 грудня – Ред.) надійшла інформація про те, що в Куп’янському районі стався вибух невідомого вибухонебезпечного предмета внаслідок чого постраждала людина. Подія сталась в селі Глушківка. За попередніми даними 29-річний чоловік на власному подвір’ї підірвався на невідомому вибуховому пристрої. Його було доставлено до обласної лікарні”, — проінформувала пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.