На Харківщині 29-річний чоловік підірвався у власному дворі
Чоловік підірвався на невідомому предметі у селі Глушківка Куп’янського району, повідомили у ДСНС.
“Близько 14:30 (17 грудня – Ред.) надійшла інформація про те, що в Куп’янському районі стався вибух невідомого вибухонебезпечного предмета внаслідок чого постраждала людина. Подія сталась в селі Глушківка. За попередніми даними 29-річний чоловік на власному подвір’ї підірвався на невідомому вибуховому пристрої. Його було доставлено до обласної лікарні”, — проінформувала пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Грудня 2023 в 07:49;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Чоловік підірвався на невідомому предметі у селі Глушківка Куп’янського району, повідомили у ДСНС".