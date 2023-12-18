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На Харківщині 29-річний чоловік підірвався у власному дворі

Події 07:49   18.12.2023
Оксана Горун
На Харківщині 29-річний чоловік підірвався у власному дворі

Чоловік підірвався на невідомому предметі у селі Глушківка Куп’янського району, повідомили у ДСНС.

“Близько 14:30 (17 грудня – Ред.) надійшла інформація про те, що в Куп’янському районі стався вибух невідомого вибухонебезпечного предмета внаслідок чого постраждала людина. Подія сталась в селі Глушківка. За попередніми даними 29-річний чоловік на власному подвір’ї підірвався на невідомому вибуховому пристрої. Його було доставлено до обласної лікарні”, — проінформувала пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 18 Грудня 2023 в 07:49;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Чоловік підірвався на невідомому предметі у селі Глушківка Куп’янського району, повідомили у ДСНС".