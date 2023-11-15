«Мінували все, навіть піаніно». Що залишили росіяни на Харківщині (фото)
Працівники поліції розповіли, які «сюрпризи» від окупантів знаходили на деокупованій Харківщині.
Про «знахідки» повідомили спецпризначенці одеської поліції Денис Стеценко та Олег Чечекай. Вони понад місяць розміновували поля, лісові масиви, господарські та фермерські угіддя в Харківській області, повідомили у Нацполіції України.
«Обсяг роботи там колосальний, адже росіяни, коли тікали, мінували все – житло людей, школи, дитячі садочки, лікарні, лісосмуги, поля, навіть кладовища», – розповів Стеценко.
«Добре пам’ятаю, як в одній зі шкіл у Харківському районі навіть піаніно було заміновано. Вибухівку окупанти сховали у механізмі музичного інструменту», – додав Чечекай.
Поліцейські знешкодили протитанкові міни, мінометні та артилерійські снаряди, ручні гранати, касетні боєприпаси та реактивні системи залпового вогню.
Читайте також: Залишився без ноги: на Харківщині 42-річний чоловік підірвався на міні
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: минировали, Нацполиция, пианино, россияне, саперы, харківщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: ««Мінували все, навіть піаніно». Що залишили росіяни на Харківщині (фото)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 15 Листопада 2023 в 11:44;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Працівники поліції розповіли, які «сюрпризи» від окупантів знаходили на деокупованій Харківщині.".