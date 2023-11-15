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«Мінували все, навіть піаніно». Що залишили росіяни на Харківщині (фото)

Суспільство 11:44   15.11.2023
Вікторія Яковенко
«Мінували все, навіть піаніно». Що залишили росіяни на Харківщині (фото) Фото: Нацполіція України

Працівники поліції розповіли, які «сюрпризи» від окупантів знаходили на деокупованій Харківщині.

Про «знахідки» повідомили спецпризначенці одеської поліції Денис Стеценко та Олег Чечекай. Вони понад місяць розміновували поля, лісові масиви, господарські та фермерські угіддя в Харківській області, повідомили у Нацполіції України.

«Обсяг роботи там колосальний, адже росіяни, коли тікали, мінували все – житло людей, школи, дитячі садочки, лікарні, лісосмуги, поля, навіть кладовища», – розповів Стеценко.

«Добре пам’ятаю, як в одній зі шкіл у Харківському районі навіть піаніно було заміновано. Вибухівку окупанти сховали у механізмі музичного інструменту», – додав Чечекай.

Поліцейські знешкодили протитанкові міни, мінометні та артилерійські снаряди, ручні гранати, касетні боєприпаси та реактивні системи залпового вогню.

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Фото: Нацполіція України

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 15 Листопада 2023 в 11:44;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Працівники поліції розповіли, які «сюрпризи» від окупантів знаходили на деокупованій Харківщині.".