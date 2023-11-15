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«Минировали все, даже пианино». Что оставили россияне на Харьковщине (фото)

Общество 11:44   15.11.2023
Виктория Яковенко
«Минировали все, даже пианино». Что оставили россияне на Харьковщине (фото) Фото: Нацполиция Украины

Сотрудники полиции рассказали, какие «сюрпризы» от оккупантов находили на деоккупированной Харьковщине.

О «находках» сообщили спецназовцы одесской полиции Денис Стеценко и Олег Чечекай. Они больше месяца разминировали поля, лесные массивы, хозяйственные и фермерские угодья в Харьковской области, сообщили в Нацполиции Украины.

«Объем работы там колоссальный, ведь россияне, когда бежали, минировали все — жилье людей, школы, детские сады, больницы, лесополосы, поля, даже кладбища», — рассказал Стеценко.

«Хорошо помню, как в одной из школ в Харьковском районе даже пианино было заминировано. Взрывчатку оккупанты спрятали в механизме музыкального инструмента», — добавил Чечекай.

Полицейские обезвредили противотанковые мины, минометные и артиллерийские снаряды, гранаты, кассетные боеприпасы и реактивные системы залпового огня.

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Фото: Нацполиция Украины

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 15 ноября 2023 в 11:44;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сотрудники полиции рассказали, какие «сюрпризы» от оккупантов находили на деоккупированной Харьковщине.".