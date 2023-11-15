Остался без ноги: на Харьковщине 42-летний мужчина подорвался на мине

На Харьковщине — очередной подрів на мине. ЧП случилось в селе Сороковка Ольховской громады, сообщили ХОВА и ГСЧС.

«Сегодня в селе Сороковка Ольховской громады Харьковского района 42-летний гражданский мужчина подорвался на противопехотной мине. В настоящее время пострадавший находится в больнице», — сообщила пресс-служба ХОВА.

В ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области уточнили: мужчина из-за взрыва остался без ноги.

На самом месте происшествия сейчас работают следователи. А спасатели напоминают о минной опасности в области и просят сообщать о подозрительных предметах по телефонам «101» и «102».