Остался без ноги: на Харьковщине 42-летний мужчина подорвался на мине
Фото: ГСЧС
На Харьковщине — очередной подрів на мине. ЧП случилось в селе Сороковка Ольховской громады, сообщили ХОВА и ГСЧС.
«Сегодня в селе Сороковка Ольховской громады Харьковского района 42-летний гражданский мужчина подорвался на противопехотной мине. В настоящее время пострадавший находится в больнице», — сообщила пресс-служба ХОВА.
В ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области уточнили: мужчина из-за взрыва остался без ноги.
На самом месте происшествия сейчас работают следователи. А спасатели напоминают о минной опасности в области и просят сообщать о подозрительных предметах по телефонам «101» и «102».
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ГСЧС, мина, подорвался, хова;
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- • Дата публикации материала: 15 ноября 2023 в 11:00;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине — очередной подрів на мине. ЧП случилось в селе Сороковка Ольховской громады, сообщили ХОВА и ГСЧС".