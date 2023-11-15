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Остался без ноги: на Харьковщине 42-летний мужчина подорвался на мине

Происшествия 11:00   15.11.2023
Оксана Горун
Остался без ноги: на Харьковщине 42-летний мужчина подорвался на мине Фото: ГСЧС

На Харьковщине — очередной подрів на мине. ЧП случилось в селе Сороковка Ольховской громады, сообщили ХОВА и ГСЧС.

«Сегодня в селе Сороковка Ольховской громады Харьковского района 42-летний гражданский мужчина подорвался на противопехотной мине. В настоящее время пострадавший находится в больнице», — сообщила пресс-служба ХОВА.

В ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области уточнили: мужчина из-за взрыва остался без ноги.

На самом месте происшествия сейчас работают следователи. А спасатели напоминают о минной опасности в области и просят сообщать о подозрительных предметах по телефонам «101» и «102».

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 15 ноября 2023 в 11:00;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине — очередной подрів на мине. ЧП случилось в селе Сороковка Ольховской громады, сообщили ХОВА и ГСЧС".