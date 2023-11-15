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Залишився без ноги: на Харківщині 42-річний чоловік підірвався на міні

Події 11:00   15.11.2023
Оксана Горун
Залишився без ноги: на Харківщині 42-річний чоловік підірвався на міні Фото: ДСНС

На Харківщині – черговий підрив на міні. НП сталася у селі Сороківка Вільхівської громади, повідомили ХОВА та ДСНС.

“Сьогодні у селі Сороківка Вільхівської громади Харківського району 42-річний цивільний чоловік підірвався на протипіхотній міні. Зараз постраждалий перебуває у лікарні”, – повідомила пресслужба ХОВА.

У ГУ ДСНС України на Харківщині уточнили: чоловік через вибух залишився без ноги.

На місці події зараз працюють слідчі. А рятувальники нагадують про мінну небезпеку в області та просять повідомляти про підозрілі предмети за телефонами “101” та “102”.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 15 Листопада 2023 в 11:00;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині – черговий підрив на міні. НП сталася у селі Сороківка Вільхівської громади, повідомили ХОВА та ДСНС".