Залишився без ноги: на Харківщині 42-річний чоловік підірвався на міні

На Харківщині – черговий підрив на міні. НП сталася у селі Сороківка Вільхівської громади, повідомили ХОВА та ДСНС.

“Сьогодні у селі Сороківка Вільхівської громади Харківського району 42-річний цивільний чоловік підірвався на протипіхотній міні. Зараз постраждалий перебуває у лікарні”, – повідомила пресслужба ХОВА.

У ГУ ДСНС України на Харківщині уточнили: чоловік через вибух залишився без ноги.

На місці події зараз працюють слідчі. А рятувальники нагадують про мінну небезпеку в області та просять повідомляти про підозрілі предмети за телефонами “101” та “102”.