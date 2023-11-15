Залишився без ноги: на Харківщині 42-річний чоловік підірвався на міні
Фото: ДСНС
На Харківщині – черговий підрив на міні. НП сталася у селі Сороківка Вільхівської громади, повідомили ХОВА та ДСНС.
“Сьогодні у селі Сороківка Вільхівської громади Харківського району 42-річний цивільний чоловік підірвався на протипіхотній міні. Зараз постраждалий перебуває у лікарні”, – повідомила пресслужба ХОВА.
У ГУ ДСНС України на Харківщині уточнили: чоловік через вибух залишився без ноги.
На місці події зараз працюють слідчі. А рятувальники нагадують про мінну небезпеку в області та просять повідомляти про підозрілі предмети за телефонами “101” та “102”.
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Листопада 2023 в 11:00;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині – черговий підрив на міні. НП сталася у селі Сороківка Вільхівської громади, повідомили ХОВА та ДСНС".