Невдало покурив: на Харківщині чоловік загинув у пожежі
Фото: ГУ ДСНС в Харківській області
Пожежа, яка коштувала життя 76-річному чоловікові, сталася минулої ночі в Лозовій на Харківщині.
Вогонь спалахнув у багатоповерховому будинку близько першої години ночі, повідомили в ДСНС.
“Загоряння трапилось у квартирі на другому поверсі житлової п’ятиповерхівки у 2-му мікрорайоні м. Лозова. Там горіли домашні речі та меблі на площі 10 кв. м”, – поінформувала пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.
Пожежу гасили рятувальники 24-ї Державної пожежно-рятувальної частини. Вогонь ліквідували о 02:58. На місці виявили загиблого 76-річного господаря квартири. Причиною пожежі рятувальники називають необережність під час паління.
Загалом за добу на Харківщині зафіксували дев’ять пожеж, одна з них – через російський обстріл.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: ГСЧС, Лозовая, погибший, пожар;
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Листопада 2023 в 08:44;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Пожежа, яка коштувала життя 76-річному чоловікові, сталася минулої ночі в Лозовій на Харківщині".