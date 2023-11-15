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Невдало покурив: на Харківщині чоловік загинув у пожежі

Події 08:44   15.11.2023
Оксана Горун
Невдало покурив: на Харківщині чоловік загинув у пожежі Фото: ГУ ДСНС в Харківській області

Пожежа, яка коштувала життя 76-річному чоловікові, сталася минулої ночі в Лозовій на Харківщині.

Вогонь спалахнув у багатоповерховому будинку близько першої години ночі, повідомили в ДСНС.

“Загоряння трапилось у квартирі на другому поверсі житлової п’ятиповерхівки у 2-му мікрорайоні м. Лозова. Там горіли домашні речі та меблі на площі 10 кв. м”, – поінформувала пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

Пожежу гасили рятувальники 24-ї Державної пожежно-рятувальної частини. Вогонь ліквідували о 02:58. На місці виявили загиблого 76-річного господаря квартири. Причиною пожежі рятувальники називають необережність під час паління.

Загалом за добу на Харківщині зафіксували дев’ять пожеж, одна з них – через російський обстріл.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 15 Листопада 2023 в 08:44;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Пожежа, яка коштувала життя 76-річному чоловікові, сталася минулої ночі в Лозовій на Харківщині".