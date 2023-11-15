Невдало покурив: на Харківщині чоловік загинув у пожежі

Пожежа, яка коштувала життя 76-річному чоловікові, сталася минулої ночі в Лозовій на Харківщині.

Вогонь спалахнув у багатоповерховому будинку близько першої години ночі, повідомили в ДСНС.

“Загоряння трапилось у квартирі на другому поверсі житлової п’ятиповерхівки у 2-му мікрорайоні м. Лозова. Там горіли домашні речі та меблі на площі 10 кв. м”, – поінформувала пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

Пожежу гасили рятувальники 24-ї Державної пожежно-рятувальної частини. Вогонь ліквідували о 02:58. На місці виявили загиблого 76-річного господаря квартири. Причиною пожежі рятувальники називають необережність під час паління.

Загалом за добу на Харківщині зафіксували дев’ять пожеж, одна з них – через російський обстріл.