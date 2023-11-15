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Головні новини Харкова 15 листопада: 2 поранених, авіаудари, просування ворога

Події 08:33   15.11.2023
Оксана Горун
Головні новини Харкова 15 листопада: 2 поранених, авіаудари, просування ворога

Основні новини поточної доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.

08:33

Удар авіабомбою та двоє в лікарні – у ХОВА підбили підсумки доби

Минулої доби армія РФ обстрілювала населені пункти Богодухівського, Харківського, Чугуївського, Куп’янського та Ізюмського районів області.

“Внаслідок удару керованою авіабомбою по с. Чернещина Ізюмського району пошкоджено приватний будинок, сталася пожежа. У с. Козача Лопань Харківського району пошкоджено 3 житлові будинки, зазнали поранення чоловіки 70 та 77 років, госпіталізовані в стані середньої тяжкості”, – написав у телеграмі начальник ХОВА Олег Синєгубов.

08:25

Війська РФ просунулися під Куп’янськом, намагаються повернути ініціативу – ISW

“Російські війська 14 листопада провели наступальні дії на рубежі Куп’янськ-Сватове-Кремінна й домоглися підтвердженого поступу. На кадрах з геолокацією, опублікованих 13 і 14 листопада, видно, що російські війська просунулися на південний захід від Первомайського (21 км на схід від Куп’янська)”, – повідомив Інститут вивчення війни.

На думку аналітиків, російські війська хочуть повернути собі ініціативу на театрі військових дій в Україні.

Ілюстрація: мапа ISW

07:00

Генштаб повідомив про вісім атак під Куп’янськом

“У зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку ворог вів штурмові дії в районах Синьківки та Петропавлівки Харківської області, де наші воїни відбили вісім атак”, – поінформували в Генштабі ЗСУ.

Авіаційних ударів зазнали: Ольшана, Петропавлівка та Чернещина Харківської області.

06:55

Вночі тривогу в Харкові оголошували один раз – менше, ніж на 20 хвилин

Ніч із 14 на 15 листопада у Харкові пройшла практично “безтривожно”. Сирена пролунала о 00:05. Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу застосування балістичної зброї зі сходу та ракетну небезпеку. Уже о 00:22 дали відбій.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 15 Листопада 2023 в 08:33;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини поточної доби – у хроніці МГ “Об’єктив”".