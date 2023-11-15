Сім атак РФ та обстріли. Генштаб назвав гарячі населені пункти Харківщини

Війська РФ на Харківщині протягом доби вели штурмові дії поблизу сіл Синьківка, Петропавлівка та Іванівка Куп’янського району. Там українські воїни відбили сім атак, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.

Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали Козача Лопань, Ветеринарне, Стариця та Бударки на Слобожанському напрямку, а також Іванівка, Кислівка, Котлярівка, Табаївка, Крохмальне та Піщане – на Куп’янському.