Семь атак РФ и обстрелы. Генштаб назвал горячие населенные пункты Харьковщины

Войска РФ на Харьковщине в течение суток вели штурмовые действия вблизи сел Синьковка, Петропавловка и Ивановка Купянского района. Там украинские воины отбили семь атак, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.

Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись Казачья Лопань, Ветеринарное, Старица и Бударки на Слобожанском направлении, а также Ивановка, Кисловка, Котляровка, Табаевка, Крахмальное и Песчаное — на Купянском.