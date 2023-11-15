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Семь атак РФ и обстрелы. Генштаб назвал горячие населенные пункты Харьковщины

Общество 19:23   15.11.2023
Елена Нагорная
Семь атак РФ и обстрелы. Генштаб назвал горячие населенные пункты Харьковщины

Войска РФ на Харьковщине в течение суток вели штурмовые действия вблизи сел Синьковка, Петропавловка и Ивановка Купянского района. Там украинские воины отбили семь атак, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.

Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись Казачья Лопань, Ветеринарное, Старица и Бударки на Слобожанском направлении, а также Ивановка, Кисловка, Котляровка, Табаевка, Крахмальное и Песчаное — на Купянском.

Читайте также: Восемь атак и три авиаудара: Генштаб сообщил о ситуации на Харьковщине

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 15 ноября 2023 в 19:23;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Войска РФ на Харьковщине в течение суток вели штурмовые действия вблизи сел Синьковка, Петропавловка и Ивановка Купянского района. Там украинские воины отбили семь атак, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.".