Восемь атак и три авиаудара: Генштаб сообщил о ситуации на Харьковщине

В утренней сводке 15 ноября Генштаб ВСУ проинформировал, что армия РФ продолжает штурмовать на Купянском направлении, а также пытается двигаться в сторону Харьковщины на Лиманском направлении.

Всего на фронте в Украине за сутки зафиксировали 60 боевых столкновений.

«В зоне ответственности ОСУВ «Хортица» на Купянском направлении враг вел штурмовые действия в районах Синьковки и Петропавловки Харьковской области, где наши воины отразили восемь атак. На Лиманском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах Надежды и Серебрянского лесничества Луганской области», — отметили в Генштабе ВСУ.

Авиационные удары армия РФ нанесла по Ольшане, Петропавловке и Чернещине. Под артобстрелами были 140 населенных пунктов Украины, в том числе — в Харьковской области. Всего по территории страны россияне нанесли восемь ракетных и 59 авиационных ударов, а также совершили 49 обстрелов из РСЗО.

«За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла десять ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Также силами и средствами противовоздушной обороны уничтожены штурмовик Су-25, два ударных БпЛА типа Shahed-136/131, 17 разведывательных БпЛА и одна управляемая авиационная ракета Х-59. Подразделения ракетных войск поразили шесть районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, пункт управления, 17 артиллерийских средств на огневых позициях, три средства противовоздушной обороны и состав горюче-смазочных материалов противника», — перечислили в ГШ.