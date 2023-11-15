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Восемь атак и три авиаудара: Генштаб сообщил о ситуации на Харьковщине

Происшествия 07:13   15.11.2023
Оксана Горун
Восемь атак и три авиаудара: Генштаб сообщил о ситуации на Харьковщине Фото: Генштаб ВСУ

В утренней сводке 15 ноября Генштаб ВСУ проинформировал, что армия РФ продолжает штурмовать на Купянском направлении, а также пытается двигаться в сторону Харьковщины на Лиманском направлении.

Всего на фронте в Украине за сутки зафиксировали 60 боевых столкновений.

«В зоне ответственности ОСУВ «Хортица» на Купянском направлении враг вел штурмовые действия в районах Синьковки и Петропавловки Харьковской области, где наши воины отразили восемь атак. На Лиманском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах Надежды и Серебрянского лесничества Луганской области», — отметили в Генштабе ВСУ.

Авиационные удары армия РФ нанесла по Ольшане, Петропавловке и Чернещине. Под артобстрелами были 140 населенных пунктов Украины, в том числе — в Харьковской области. Всего по территории страны россияне нанесли восемь ракетных и 59 авиационных ударов, а также совершили 49 обстрелов из РСЗО.

«За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла десять ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Также силами и средствами противовоздушной обороны уничтожены штурмовик Су-25, два ударных БпЛА типа Shahed-136/131, 17 разведывательных БпЛА и одна управляемая авиационная ракета Х-59. Подразделения ракетных войск поразили шесть районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, пункт управления, 17 артиллерийских средств на огневых позициях, три средства противовоздушной обороны и состав горюче-смазочных материалов противника», — перечислили в ГШ.

Читайте также: Главные новости Харькова 15 ноября: как прошла ночь, сводка Генштаба

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 15 ноября 2023 в 07:13;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В утренней сводке 15 ноября Генштаб ВСУ проинформировал, что армия РФ продолжает штурмовать на Купянском направлении, а также пытается двигаться в сторону Харьковщины на Лиманском направлении".