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Главные новости Харькова 15 ноября: двое раненых, авиаудары, продвижение врага

Происшествия 08:33   15.11.2023
Оксана Горун
Главные новости Харькова 15 ноября: двое раненых, авиаудары, продвижение врага Фото: Генштаб ВСУ

Основные новости текущих суток — в хронике МГ «Объектив».

08:33

Удар авиабомбой и двое в больнице — в ХОВА подвели итоги суток

За минувшие сутки армия РФ обстреливала населенные пункты Богодуховского, Харьковского, Чугуевского, Купянского и Изюмского районов области.

«В результате удара управляемой авиабомбой по с. Чернещина Изюмского района поврежден частный дом, произошел пожар. В с. Казачья Лопань Харьковского района повреждены три жилых дома, получили ранения мужчины 70 и 77 лет, госпитализированы в состоянии средней тяжести», — написал в telegram начальник ХОВА Олег Синегубов.

08:25

Войска РФ продвинулись под Купянском, пытаются вернуть инициативу — ISW

«Российские войска 14 ноября провели наступательные действия на рубеже Купянск-Сватово-Кременная и добились подтвержденного наступления. На кадрах с геолокацией, опубликованных 13 и 14 ноября, видно, что российские войска продвинулись к юго-западу от Первомайского (21 км к востоку от Купянска)», — сообщил Институт изучения войны.

По мнению аналитиков российские войска хотят вернуть себе инициативу на театре военных действий в Украине.

Купянское направление 15 ноября 2023 - карта ISW
Иллюстрация: карта ISW

07:00

Генштаб сообщил о восьми атаках под Купянском

«В зоне ответственности ОСУВ «Хортица» на Купянском направлении враг вел штурмовые действия в районах Синьковки и Петропавловки Харьковской области, где наши воины отбили восемь атак», — проинформировали в Генштабе ВСУ.

Авиационные удары получили: Ольшана, Петропавловка и Чернещина Харьковской области.

06:55

Ночью тревогу в Харькове объявляли один раз — меньше, чем на 20 минут

Ночь с 14 на 15 ноября в Харькове прошла практически «бестревожно». Сирена прозвучала в 00:05. Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе применения баллистического оружия с востока и ракетной опасности. Уже в 00:22 дали отбой.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 15 ноября 2023 в 08:33;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости текущих суток — в хронике МГ «Объектив»".