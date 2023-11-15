Главные новости Харькова 15 ноября: двое раненых, авиаудары, продвижение врага
Основные новости текущих суток — в хронике МГ «Объектив».
08:33
Удар авиабомбой и двое в больнице — в ХОВА подвели итоги суток
За минувшие сутки армия РФ обстреливала населенные пункты Богодуховского, Харьковского, Чугуевского, Купянского и Изюмского районов области.
«В результате удара управляемой авиабомбой по с. Чернещина Изюмского района поврежден частный дом, произошел пожар. В с. Казачья Лопань Харьковского района повреждены три жилых дома, получили ранения мужчины 70 и 77 лет, госпитализированы в состоянии средней тяжести», — написал в telegram начальник ХОВА Олег Синегубов.
08:25
Войска РФ продвинулись под Купянском, пытаются вернуть инициативу — ISW
«Российские войска 14 ноября провели наступательные действия на рубеже Купянск-Сватово-Кременная и добились подтвержденного наступления. На кадрах с геолокацией, опубликованных 13 и 14 ноября, видно, что российские войска продвинулись к юго-западу от Первомайского (21 км к востоку от Купянска)», — сообщил Институт изучения войны.
По мнению аналитиков российские войска хотят вернуть себе инициативу на театре военных действий в Украине.
07:00
Генштаб сообщил о восьми атаках под Купянском
«В зоне ответственности ОСУВ «Хортица» на Купянском направлении враг вел штурмовые действия в районах Синьковки и Петропавловки Харьковской области, где наши воины отбили восемь атак», — проинформировали в Генштабе ВСУ.
Авиационные удары получили: Ольшана, Петропавловка и Чернещина Харьковской области.
06:55
Ночью тревогу в Харькове объявляли один раз — меньше, чем на 20 минут
Ночь с 14 на 15 ноября в Харькове прошла практически «бестревожно». Сирена прозвучала в 00:05. Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе применения баллистического оружия с востока и ракетной опасности. Уже в 00:22 дали отбой.
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- • Дата публикации материала: 15 ноября 2023 в 08:33;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости текущих суток — в хронике МГ «Объектив»".