Полсотни единиц техники — потери РФ за сутки на Лимано-Купянском направлении
За минувшие сутки потери РФ на Лимано-Купянском направлении составили 246 военных и 52 единицы техники, в том числе семь танков и четыре БМП, сообщил в эфире национального телемарафона начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо.
По его данным, украинские защитники отбили 11 вражеских атак возле сел Синьковка и Петропавловка Купянского района Харьковской области. На Лимано-Купянском направлении враг нанес 19 авиаударов, применил 25 дронов-камикадзе, а также осуществил 532 обстрела украинских позиций.
«Что касается Купянского направления, ситуация тоже остается активной. Враг перегруппировался, в дальнейшем наступает с нескольких направлений на Купянск, хочет повторно его оккупировать», — сказал Фитьо.
Также он добавил, что особых успехов у оккупантов нет.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: ВСУ, купянск, купянское направление, Лиман, Фитьо, Харьков.;
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- • Дата публикации материала: 15 ноября 2023 в 22:11;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За минувшие сутки потери РФ на Лимано-Купянском направлении составили 246 военных и 52 единицы техники, в том числе семь танков и четыре БМП, сообщил в эфире национального телемарафона начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо.".