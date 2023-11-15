Полсотни единиц техники — потери РФ за сутки на Лимано-Купянском направлении

За минувшие сутки потери РФ на Лимано-Купянском направлении составили 246 военных и 52 единицы техники, в том числе семь танков и четыре БМП, сообщил в эфире национального телемарафона начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо.

По его данным, украинские защитники отбили 11 вражеских атак возле сел Синьковка и Петропавловка Купянского района Харьковской области. На Лимано-Купянском направлении враг нанес 19 авиаударов, применил 25 дронов-камикадзе, а также осуществил 532 обстрела украинских позиций.

«Что касается Купянского направления, ситуация тоже остается активной. Враг перегруппировался, в дальнейшем наступает с нескольких направлений на Купянск, хочет повторно его оккупировать», — сказал Фитьо.

Также он добавил, что особых успехов у оккупантов нет.