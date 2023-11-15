Live
  • Ср 15.11.2023
    • Харьков
  •   +8°С
  • USD 36.32
  • EUR 38.94

Полсотни единиц техники — потери РФ за сутки на Лимано-Купянском направлении

Общество 22:11   15.11.2023
Елена Нагорная
Полсотни единиц техники — потери РФ за сутки на Лимано-Купянском направлении

За минувшие сутки потери РФ на Лимано-Купянском направлении составили 246 военных и 52 единицы техники, в том числе семь танков и четыре БМП, сообщил в эфире национального телемарафона начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо.

По его данным, украинские защитники отбили 11 вражеских атак возле сел Синьковка и Петропавловка Купянского района Харьковской области. На Лимано-Купянском направлении враг нанес 19 авиаударов, применил 25 дронов-камикадзе, а также осуществил 532 обстрела украинских позиций.

«Что касается Купянского направления, ситуация тоже остается активной. Враг перегруппировался, в дальнейшем наступает с нескольких направлений на Купянск, хочет повторно его оккупировать», — сказал Фитьо.

Также он добавил, что особых успехов у оккупантов нет.

Читайте также: Семь атак РФ и обстрелы. Генштаб назвал горячие населенные пункты Харьковщины

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Пятерых детей забрали в странах Европы от выехавших с Харьковщины родителей
Пятерых детей забрали в странах Европы от выехавших с Харьковщины родителей
15.11.2023, 17:37
Дождь и ночью, и днем. Прогноз погоды в Харькове и области на 16 ноября
Дождь и ночью, и днем. Прогноз погоды в Харькове и области на 16 ноября
15.11.2023, 20:07
240 случаев. Почему у украинских беженцев забирают детей в странах ЕС?
240 случаев. Почему у украинских беженцев забирают детей в странах ЕС?
19.06.2023, 13:30
Главные новости Харькова 15.11: доцент-наводчик, Сыса в розыске, борьба с БпЛА
Главные новости Харькова 15.11: доцент-наводчик, Сыса в розыске, борьба с БпЛА
15.11.2023, 22:19
Сине-желтая подсветка и гирлянды: еще одну станцию метро в Харькове украсили
Сине-желтая подсветка и гирлянды: еще одну станцию метро в Харькове украсили
15.11.2023, 09:27
Упала возле своего разбитого дома. На Харьковщине копы спасли женщину (видео)
Упала возле своего разбитого дома. На Харьковщине копы спасли женщину (видео)
15.11.2023, 18:38

Новости по теме:

16:26
СБУ открыла уголовное дело против Ирины Фарион: из-за оскорблений воинов ВСУ
20:53
Напоминает начало Соледара или Бахмута — военный о разрушениях в Купянске
18:28
244 солдата и 30 единиц техники потеряла РФ под Купянском и Лиманом за сутки
18:37
Количество обстрелов под Купянском и Лиманом значительно возросло — Фитьо
14:26
Более 430 обстрелов и 12 боестолкновений. Ситуация под Купянском и Лиманом

Вы читали новость: «Полсотни единиц техники — потери РФ за сутки на Лимано-Купянском направлении»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 15 ноября 2023 в 22:11;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За минувшие сутки потери РФ на Лимано-Купянском направлении составили 246 военных и 52 единицы техники, в том числе семь танков и четыре БМП, сообщил в эфире национального телемарафона начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо.".