Генштаб: 13 штурмов РФ отбили украинские защитники за сутки на Харьковщине
О боях, которые шли в Харьковской области в течение суток, проинформировал утром 11 июля Генштаб ВСУ.
Так на севере Харьковщины шло восемь боев около Волчанска и Старицы. На Купянском направлении СОУ отбили пять штурмов в районе Степовой Новоселовки, Западного и Петропавловки.
«Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам три ракетных и 77 авиационных ударов, применив 18 ракет и сбросив 111 управляемых бомб. Кроме этого, совершил 5539 обстрелов, из которых 92 — из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 3822 дронов-камикадзе», – пишут в ГШ.
Потери ВС РФ, по данным Генштаба, следующие:
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- Категории: Украина, Фронт, Харьков; Теги: бои, ВСУ, генштаб, фронт;
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- • Дата публикации материала: 11 июля 2025 в 08:10;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О боях, которые шли в Харьковской области в течение суток, проинформировал утром 11 июля Генштаб ВСУ.".