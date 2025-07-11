Генштаб: 13 штурмов РФ отбили украинские защитники за сутки на Харьковщине

О боях, которые шли в Харьковской области в течение суток, проинформировал утром 11 июля Генштаб ВСУ.

Так на севере Харьковщины шло восемь боев около Волчанска и Старицы. На Купянском направлении СОУ отбили пять штурмов в районе Степовой Новоселовки, Западного и Петропавловки.

«Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам три ракетных и 77 авиационных ударов, применив 18 ракет и сбросив 111 управляемых бомб. Кроме этого, совершил 5539 обстрелов, из которых 92 — из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 3822 дронов-камикадзе», – пишут в ГШ.

Потери ВС РФ, по данным Генштаба, следующие: