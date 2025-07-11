Генштаб: 13 штурмів РФ відбили українські захисники за добу на Харківщині

Про бої, які йшли на Харківщині протягом доби, поінформував зранку 11 липня Генштаб ЗСУ.

Так на півночі Харківщини йшло вісім боїв біля Вовчанська та Стариці. На Куп’янському напрямку СОУ відбили п’ять штурмів у районі Степової Новоселівки, Западного та Петропавлівки.

“Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах трьох ракетних та 77 авіаційних ударів, застосувавши 18 ракет та скинувши 111 керованих бомб. Крім цього, здійснив 5539 обстрілів, з яких 92 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3822 дрони-камікадзе, – пишуть у ГШ.

Втрати ЗС РФ, за даними Генштабу, такі: