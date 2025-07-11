На Борівському напрямку просунувся ворог – подробиці від ISW
Аналітики ISW зазначають: хоча армії РФ вдалося захопити частину територій на Харківщині, є й багато фейкової інформації про їхні успіхи, яку так і не вдалося підтвердити.
Так експерти не змогли знайти підтверджень щодо просування окупантів у районі Вовчанська. Раніше російські блогери стверджували, що ЗС РФ захопили території у Вовчанську та біля Сіверського Дінця.
Те саме стосується і Куп’янського напрямку.
“Непідтверджені заяви: Російський блогер стверджував, що російські війська захопили Голубівку (на північ від Куп’янська) і просунулися на захід від Кам’янки”, – уточнили в ISW.
Проте геолокаційні кадри вказують на те, що росіяни справді успішно штурмували українські позиції на північ від Борівської Андріївки та на захід від Загризового.
“Непідтверджені твердження: російський блогер стверджував, що російські війська просунулися на північ від Борівської Андріївки та на захід від Загризового (на північний схід від Борової)”, – зазначили аналітики.
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- Категорії: Україна, Фронт, Харків; Теги: isw, інститут вивчення війни, фронт;
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Липня 2025 в 07:30;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Аналітики ISW зазначають: хоча армії РФ вдалося захопити частину територій на Харківщині, є й багато фейкової інформації про їхні успіхи, яку так і не вдалося підтвердити.".