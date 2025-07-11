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На Борівському напрямку просунувся ворог – подробиці від ISW

Україна 07:30   11.07.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
На Борівському напрямку просунувся ворог – подробиці від ISW

Аналітики ISW зазначають: хоча армії РФ вдалося захопити частину територій на Харківщині, є й багато фейкової інформації про їхні успіхи, яку так і не вдалося підтвердити.

Так експерти не змогли знайти підтверджень щодо просування окупантів у районі Вовчанська. Раніше російські блогери стверджували, що ЗС РФ захопили території у Вовчанську та біля Сіверського Дінця.

Те саме стосується і Куп’янського напрямку.

“Непідтверджені заяви: Російський блогер стверджував, що російські війська захопили Голубівку (на північ від Куп’янська) і просунулися на захід від Кам’янки”, – уточнили в ISW.

Проте геолокаційні кадри вказують на те, що росіяни справді успішно штурмували українські позиції на північ від Борівської Андріївки та на захід від Загризового.

“Непідтверджені твердження: російський блогер стверджував, що російські війська просунулися на північ від Борівської Андріївки та на захід від Загризового (на північний схід від Борової)”, – зазначили аналітики.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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На Борівському напрямку просунувся ворог – подробиці від ISW
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  • • Дата публікації матеріалу: 11 Липня 2025 в 07:30;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Аналітики ISW зазначають: хоча армії РФ вдалося захопити частину територій на Харківщині, є й багато фейкової інформації про їхні успіхи, яку так і не вдалося підтвердити.".