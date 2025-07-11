На Боровском направлении продвинулся враг – подробности от ISW
Аналитики ISW отмечают: хотя армии РФ удалось захватить часть территорий на Харьковщине, есть и много фейковой информации об их успехах, которую так и не удалось подтвердить.
Так эксперты не смогли найти подтверждений, касаемо продвижения оккупантов в районе Волчанска. Ранее российские блогеры утверждали, что ВС РФ захватили территории в Волчанске и около Северского Донца.
То же самое касается и Купянского направления.
«Неподтвержденные заявления: Российский блогер утверждал, что российские войска захватили Голубовку (к северу от Купянска) и продвинулись к западу от Каменки», – уточнили в ISW.
Однако геолокационные кадры указывают на то, что россияне действительно успешно штурмовали украинские позиции на север от Боровской Андреевки и на запад от Загрызово.
«Неподтвержденные утверждения: российский блогер утверждал, что российские войска продвинулись к северу от Боровской Андреевки и к западу от Загрызово (к северо-востоку от Боровой)», – отметили аналитики.
Читайте также: Как враг использует жару на Харьковщине, рассказал Синегубов (видео)
Новости по теме:
- Категории: Украина, Фронт, Харьков; Теги: isw, інститут вивчення війни, институт изучения войны, фронт;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «На Боровском направлении продвинулся враг – подробности от ISW»; из категории Украина на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 11 июля 2025 в 07:30;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Аналитики ISW отмечают: хотя армии РФ удалось захватить часть территорий на Харьковщине, есть и много фейковой информации об их успехах, которую так и не удалось подтвердить.".