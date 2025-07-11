На Боровском направлении продвинулся враг – подробности от ISW

Аналитики ISW отмечают: хотя армии РФ удалось захватить часть территорий на Харьковщине, есть и много фейковой информации об их успехах, которую так и не удалось подтвердить.

Так эксперты не смогли найти подтверждений, касаемо продвижения оккупантов в районе Волчанска. Ранее российские блогеры утверждали, что ВС РФ захватили территории в Волчанске и около Северского Донца.

То же самое касается и Купянского направления.

«Неподтвержденные заявления: Российский блогер утверждал, что российские войска захватили Голубовку (к северу от Купянска) и продвинулись к западу от Каменки», – уточнили в ISW.

Однако геолокационные кадры указывают на то, что россияне действительно успешно штурмовали украинские позиции на север от Боровской Андреевки и на запад от Загрызово.

«Неподтвержденные утверждения: российский блогер утверждал, что российские войска продвинулись к северу от Боровской Андреевки и к западу от Загрызово (к северо-востоку от Боровой)», – отметили аналитики.