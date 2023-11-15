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Пів сотні одиниць техніки – втрати РФ за добу на Лимано-Куп’янському напрямку

Суспільство 22:11   15.11.2023
Олена Нагорна
Пів сотні одиниць техніки – втрати РФ за добу на Лимано-Куп’янському напрямку

Минулої доби втрати РФ на Лимано-Куп’янському напрямку склали 246 військових і 52 одиниці техніки, зокрема сім танків і чотири БМП, повідомив в етері національного телемарафону начальник служби зі зв’язків з громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо.

За його даними, українські захисники відбили 11 ворожих атак біля сіл Синьківка та Петропавлівка Куп’янського району Харківської області. На Лимано-Куп’янському напрямку ворог завдав 19 авіаударів, застосував 25 дронів-камікадзе, а також здійснив 532 обстріли українських позицій.

“Щодо Куп’янського напрямку, ситуація теж залишається активною. Ворог перегрупувався, надалі наступає з декількох напрямків на Куп’янськ, хоче повторно його окупувати”, – сказав Фітьо.

Також він додав, що особливих успіхів в окупантів немає.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 15 Листопада 2023 в 22:11;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Минулої доби втрати РФ на Лимано-Куп’янському напрямку склали 246 військових і 52 одиниці техніки, зокрема сім танків і чотири БМП, повідомив в етері національного телемарафону начальник служби зі зв’язків з громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо.".