Пів сотні одиниць техніки – втрати РФ за добу на Лимано-Куп’янському напрямку
Минулої доби втрати РФ на Лимано-Куп’янському напрямку склали 246 військових і 52 одиниці техніки, зокрема сім танків і чотири БМП, повідомив в етері національного телемарафону начальник служби зі зв’язків з громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо.
За його даними, українські захисники відбили 11 ворожих атак біля сіл Синьківка та Петропавлівка Куп’янського району Харківської області. На Лимано-Куп’янському напрямку ворог завдав 19 авіаударів, застосував 25 дронів-камікадзе, а також здійснив 532 обстріли українських позицій.
“Щодо Куп’янського напрямку, ситуація теж залишається активною. Ворог перегрупувався, надалі наступає з декількох напрямків на Куп’янськ, хоче повторно його окупувати”, – сказав Фітьо.
Також він додав, що особливих успіхів в окупантів немає.
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- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: ЗСУ, куп'янск, купянское направление, Лиман, Фитьо, Харьков.;
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Листопада 2023 в 22:11;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Минулої доби втрати РФ на Лимано-Куп’янському напрямку склали 246 військових і 52 одиниці техніки, зокрема сім танків і чотири БМП, повідомив в етері національного телемарафону начальник служби зі зв’язків з громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо.".