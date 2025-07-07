Машовец: РФ уже создает условия для успешного прорыва в Купянск

На данный момент армия РФ активно пытается реализовать еще давно задуманное – захватить плацдарм на правом берегу Оскола, пишет обозреватель “Информационного сопротивления” Константин Машовец.

«Очевидно, именно в рамках этого замысла, командование противника организовало вклинение своих передовых подразделений в направлении Великого Бурлука, от границы, через уже захваченное ими село Миловое, сумев продвинуться, как минимум на 4.5 км от госграницы. При этом, продолжая силами 6-й общевойсковой армии настойчивые атаки с плацдарма по направлению Двуречная – Путниково и Двуречная – Кутьковка, в общей дирекции – также на Великий Бурлук», – объяснил Машовец.

Сложившую ситуацию и возможное развитие событий, отметил он, стоит рассматривать в комплексе – учитывая обстановку на Сумском, Купянском и Харьковском направлении. Ввиду этого аналитик выделает три, по его мнению, важных фактора.

«Командование противника явно пытается «растащить» силы и средства ВСУ по всем этим трём операционным направлениям и применяет с этой целью достаточно эффективную методологию – активизирует одновременно или через короткие промежутки времени свои передовые подразделения, УЖЕ (ранее) вторгнувшиеся в приграничье Сумской и Харьковской областей, или же организовывает ряд новых вклинений на других его участках», – такой первый фактор выделяет эксперт.

Во-вторых, «перспективное», по мнению ВС РФ, наступление в Сумской области столкнулось с кризисом. Прежде всего, из-за того, что оно не было для украинских защитников неожиданным. Ввиду этого, оккупанты понесли значительные потери.

«Третьим, наиболее тревожным фактором, несомненно, является развивающийся кризис обороны ВСУ на Купянском направлении. На данный момент командование противника пытается, как говориться «на полную катушку» воспользоваться своим успехом на плацдарме севернее города – создать предпосылки для успешного прорыва в Купянск вдоль обоих берегов Оскола с севера и одновременно нанести поражение группировке ВСУ, обороняющейся от Северского Донца до границы в восточной части Харьковской области», – уточнил аналитик.