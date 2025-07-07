Генштаб заявил о 24 боях, которые были на севере от Харькова
О том, где в течение суток пытался наступать враг, проинформировал утром 7 июля Генштаб ВСУ.
На севере области ВСУ отбили 24 атаки ВС РФ. Бои шли в районе Волчанска и Амбарного. Тогда как на Купянском направлении шло семь боев.
«Силы обороны отражали штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Кондрашовка, Голубовка, Московка и Зеленый Гай», – отметили в ГШ.
По всей линии фронта за сутки зафиксировали 184 боестолкновения.
Потери россиян, по данным Генштаба, таковы:
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- Категории: Украина, Фронт, Харьков; Теги: бои, ВСУ, генштаб, фронт;
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- • Дата публикации материала: 7 июля 2025 в 08:30;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О том, где в течение суток пытался наступать враг, проинформировал утром 7 июля Генштаб ВСУ.".