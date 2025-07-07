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Генштаб заявил о 24 боях, которые были на севере от Харькова

Украина 08:30   07.07.2025
Николь Костенко-Лагутина
Генштаб заявил о 24 боях, которые были на севере от Харькова

О том, где в течение суток пытался наступать враг, проинформировал утром 7 июля Генштаб ВСУ.

На севере области ВСУ отбили 24 атаки ВС РФ. Бои шли в районе Волчанска и Амбарного. Тогда как на Купянском направлении шло семь боев.

«Силы обороны отражали штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Кондрашовка, Голубовка, Московка и Зеленый Гай», – отметили в ГШ.

По всей линии фронта за сутки зафиксировали 184 боестолкновения.

Потери россиян, по данным Генштаба, таковы:

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 7 июля 2025 в 08:30;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О том, где в течение суток пытался наступать враг, проинформировал утром 7 июля Генштаб ВСУ.".