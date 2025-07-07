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Генштаб заявив про 24 бої, які були на півночі від Харкова

Україна 08:30   07.07.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Генштаб заявив про 24 бої, які були на півночі від Харкова

Про те, де протягом доби намагався наступати ворог, поінформував уранці 7 липня Генштаб ЗСУ.

На півночі області ЗСУ відбили 24 атаки ЗС РФ. Бої йшли в районі Вовчанська та Амбарного. Тоді як на Куп’янському напрямку йшло сім боїв.

“Сили оборони відбивали штурмові дії противника у районах населених пунктів Кіндрашівка, Голубівка, Московка та Зелений Гай”, – зазначили у ГШ.

По всій лінії фронту за добу зафіксували 184 бойові зіткнення.

Втрати росіян, за даними Генштабу, такі:

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 7 Липня 2025 в 08:30;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про те, де протягом доби намагався наступати ворог, поінформував уранці 7 липня Генштаб ЗСУ.".