Генштаб заявив про 24 бої, які були на півночі від Харкова
Про те, де протягом доби намагався наступати ворог, поінформував уранці 7 липня Генштаб ЗСУ.
На півночі області ЗСУ відбили 24 атаки ЗС РФ. Бої йшли в районі Вовчанська та Амбарного. Тоді як на Куп’янському напрямку йшло сім боїв.
“Сили оборони відбивали штурмові дії противника у районах населених пунктів Кіндрашівка, Голубівка, Московка та Зелений Гай”, – зазначили у ГШ.
По всій лінії фронту за добу зафіксували 184 бойові зіткнення.
Втрати росіян, за даними Генштабу, такі:
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Липня 2025 в 08:30;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про те, де протягом доби намагався наступати ворог, поінформував уранці 7 липня Генштаб ЗСУ.".