Машовець: РФ вже створює умови для успішного прориву в Куп’янськ

Наразі армія РФ активно намагається реалізувати ще давно задумане – захопити плацдарм на правому березі Осколу, пише оглядач «Інформаційного спротиву» Костянтин Машовець.

“Очевидно, саме в рамках цього задуму, командування противника організувало вклинення своїх передових підрозділів у напрямку Великого Бурлука, від кордону, через уже захоплене ними село Мілове, зумівши просунутися щонайменше на 4.5 км від держкордону. При цьому, продовжуючи силами 6-ї загальновійськової армії наполегливі атаки з плацдарму за напрямком Дворічна – Путникове і Дворічна – Кутьківка, у загальній дирекції – також на Великий Бурлук”, – пояснив Машовець.

Ситуацію, що склалася, і можливий розвиток подій, зазначив він, варто розглядати в комплексі – з огляду на обстановку на Сумському, Куп’янському та Харківському напрямках. Зважаючи на це, аналітик виділяє три, на його думку, важливі чинники.

«Командування противника явно намагається “розтягнути” сили і засоби ЗСУ за всіма цими трьома операційними напрямками та застосовує з цією метою досить ефективну методологію – активізує одночасно або через короткі проміжки часу свої передові підрозділи, які вже (раніше) вторглися в прикордоння Сумської та Харківської областей, або ж організовує низку нових вклинень на інших його ділянках», – такий перший чинник виокремлює експерт.

По-друге, «перспективний», на думку ЗС РФ, наступ на Сумщині зіткнувся з кризою. Насамперед через те, що він не був для українських захисників несподіваним. Зважаючи на це, окупанти зазнали значних втрат.

“Третім, найбільш тривожним фактором, безсумнівно, є криза оборони ЗСУ, що розвивається на Куп’янському напрямку. Наразі командування противника намагається, так би мовити, «на повну котушку» скористатися своїм успіхом на плацдармі на північ від міста – створити передумови для успішного прориву до Куп’янська вздовж обох берегів Осколу з півночі та водночас завдати поразки угрупованню ЗСУ, що обороняється від Сіверського Дінця до кордону в східній частині Харківської області”, – уточнив аналітик.