Сине-желтая подсветка и гирлянды: еще одну станцию метро в Харькове украсили

В Харькове продолжают украшать станции метрополитена к Новому году. Работы проводят сотрудники Центрального парка. Результаты их деятельности показала пресс-служба КП «Харьковский метрополитен».

«Сотрудники Центрального парка продолжают украшать харьковскую подземку. Новогодними украшениями украшена станция «Университет». Впоследствии здесь смонтируют праздничную елку с игрушками», — сообщили в telegram метрополитена.