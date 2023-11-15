Сине-желтая подсветка и гирлянды: еще одну станцию метро в Харькове украсили
Фото: КП «Харьковский метрополитен»
В Харькове продолжают украшать станции метрополитена к Новому году. Работы проводят сотрудники Центрального парка. Результаты их деятельности показала пресс-служба КП «Харьковский метрополитен».
«Сотрудники Центрального парка продолжают украшать харьковскую подземку. Новогодними украшениями украшена станция «Университет». Впоследствии здесь смонтируют праздничную елку с игрушками», — сообщили в telegram метрополитена.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: метро, новый год, украсили, университет;
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- • Дата публикации материала: 15 ноября 2023 в 09:27;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове продолжают украшать станции метрополитена к Новому году. Работы проводят сотрудники Центрального парка. Результаты их деятельности показала пресс-служба КП «Харьковский метрополитен»".