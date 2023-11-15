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Сине-желтая подсветка и гирлянды: еще одну станцию метро в Харькове украсили

Общество 09:27   15.11.2023
Оксана Горун
Сине-желтая подсветка и гирлянды: еще одну станцию метро в Харькове украсили Фото: КП «Харьковский метрополитен»

В Харькове продолжают украшать станции метрополитена к Новому году. Работы проводят сотрудники Центрального парка. Результаты их деятельности показала пресс-служба КП «Харьковский метрополитен».

«Сотрудники Центрального парка продолжают украшать харьковскую подземку. Новогодними украшениями украшена станция «Университет». Впоследствии здесь смонтируют праздничную елку с игрушками», — сообщили в telegram метрополитена.

Метро Университет украсили к Новому году в Харькове
Фото: КП «Харьковский метрополитен»

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Метро Университет украсили к Новому году в Харькове 2
Фото: КП «Харьковский метрополитен»
Метро Университет украсили к Новому году в Харькове 3
Фото: КП «Харьковский метрополитен»
Метро Университет украсили к Новому году в Харькове 4
Фото: КП «Харьковский метрополитен»

 

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 15 ноября 2023 в 09:27;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове продолжают украшать станции метрополитена к Новому году. Работы проводят сотрудники Центрального парка. Результаты их деятельности показала пресс-служба КП «Харьковский метрополитен»".