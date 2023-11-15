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Синьо-жовте підсвічування та гірлянди: в Харкові прикрасили станцію метро

Суспільство 09:27   15.11.2023
Оксана Горун
Синьо-жовте підсвічування та гірлянди: в Харкові прикрасили станцію метро Фото: КП “Харківський метрополітен”

В Харкові продовжують прикрашати станції метрополітену до Нового року. Роботи проводять працівники Центрального парку. Результати їхньої діяльності показала пресслужба КП “Харківський метрополітен”.

Працівники Центрального парку продовжують прикрашати харківську підземку. Новорічними прикрасами оздоблено станцію “Університет”. Згодом тут змонтують святкову ялинку з іграшками“, – повідомили в телеграмі метрополітену.

Метро Університет прикрасили до Нового року у Харкові
Фото: КП “Харківський метрополітен”

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Метро Університет прикрасили до Нового року у Харкові 4
Фото: КП “Харківський метрополітен”
Метро Університет прикрасили до Нового року у Харкові 3
Фото: КП “Харківський метрополітен”
Метро Університет прикрасили до Нового року у Харкові 2
Фото: КП “Харківський метрополітен”
Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 15 Листопада 2023 в 09:27;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "В Харкові продовжують прикрашати станції метрополітену до Нового року. Роботи проводять працівники Центрального парку. Результати їхньої діяльності показала пресслужба КП “Харківський метрополітен”".