Синьо-жовте підсвічування та гірлянди: в Харкові прикрасили станцію метро

В Харкові продовжують прикрашати станції метрополітену до Нового року. Роботи проводять працівники Центрального парку. Результати їхньої діяльності показала пресслужба КП “Харківський метрополітен”.

“Працівники Центрального парку продовжують прикрашати харківську підземку. Новорічними прикрасами оздоблено станцію “Університет”. Згодом тут змонтують святкову ялинку з іграшками“, – повідомили в телеграмі метрополітену.