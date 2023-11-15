Синьо-жовте підсвічування та гірлянди: в Харкові прикрасили станцію метро
Фото: КП “Харківський метрополітен”
В Харкові продовжують прикрашати станції метрополітену до Нового року. Роботи проводять працівники Центрального парку. Результати їхньої діяльності показала пресслужба КП “Харківський метрополітен”.
“Працівники Центрального парку продовжують прикрашати харківську підземку. Новорічними прикрасами оздоблено станцію “Університет”. Згодом тут змонтують святкову ялинку з іграшками“, – повідомили в телеграмі метрополітену.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: метро, новый год, украсили, университет;
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Листопада 2023 в 09:27;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "В Харкові продовжують прикрашати станції метрополітену до Нового року. Роботи проводять працівники Центрального парку. Результати їхньої діяльності показала пресслужба КП “Харківський метрополітен”".