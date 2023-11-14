Невдовзі Новий рік: Терехов розповів, де у Харкові встановлять ялинки

У Харкові цьогоріч продовжать традицію проводити новорічні концерти на станціях метро.

«Попри обстріли будуть свята. Але ви пам’ятаєте, що минулоріч коли ми встановили ялинку на станції метро, там були концерти для наших діточок. Ми будемо продовжувати цю традицію, ми будемо встановлювати ялинки на станціях метро, будемо прикрашати. Все буде так, щоб наші діти, наші люди відчували свято, попри жахливу війну, яку розв’язала Росія проти нас», – сказав мер Харкова Ігор Терехов в етері нацмарафону.