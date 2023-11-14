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Скоро Новый год: Терехов рассказал, где в Харькове установят елки

Общество 15:05   14.11.2023
Виктория Яковенко
Скоро Новый год: Терехов рассказал, где в Харькове установят елки Фото: Павел Велицкий

В Харькове продолжат традицию проводить новогодние концерты на станциях метро.

«Несмотря на обстрелы, будут праздники. Но вы помните, что в прошлом, когда мы установили елку на станции метро, там были концерты для наших детишек. Мы будем продолжать эту традицию, мы установим елки на станциях метро, будем украшать. Все будет так, чтобы наши дети, наши люди чувствовали праздник, несмотря на ужасную войну, которую развязала Россия против нас», — сказал мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона.

Читайте также: В Харькове готовятся к Новому году: начали украшать станции метро (фото)

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 14 ноября 2023 в 15:05;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове продолжат традицию проводить новогодние концерты на станциях метро.".