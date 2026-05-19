Сразу три премьеры: харьковчан зовут на закрытие музыкального фестиваля

Культура 20:40   19.05.2026
Елена Нагорная
Международный фестиваль классической музыки KharkivMusicFest-2026 завершается 21 мая — концертом, в который войдут сразу несколько премьер.

Финальный вечер фестиваля объединит украинскую современную музыку и мировую классику в исполнении музыкантов Национального ансамбля солистов «Киевская камерата». Дирижёр — Леонард Вакер из Германии, который активно работает с европейскими оркестрами и чьё участие в концерте станет ещё одним жестом международной культурной солидарности с городом, рассказали МГ «Объектив» в благотворительном фонде громады Харькова «Толока».

Впервые прозвучит «Ноктюрн» Фёдора Якименко — произведение, возвращающее к малоизвестному украинскому музыкальному наследию начала ХХ века. Также харьковская публика впервые услышит «Прикосновение ангела» Евгения Станковича для скрипки и камерного оркестра, а также концерт Олега Безбородько «Сталь. Фиалка. Ярость» для фортепиано в четыре руки и струнных.

Солистами вечера станут скрипачка Богдана Пивненко — народная артистка Украины, и.о. генерального директора и художественного руководителя «Киевской камераты», а также пианисты Дмитрий Таванец и Александра Зайцева — лауреаты многочисленных международных конкурсов и фестивалей. Они постоянно выступают с концертами в Украине и за её пределами; изюминкой совместного репертуара исполнителей являются произведения в четыре руки, на два рояля и концерты с оркестром. «Киевская камерата» и Богдана Пивненко поддерживают KharkivMusicFest с начала полномасштабной войны и ежегодно приезжают на фестиваль.

«Харьков — мой родной город, и потому каждое выступление здесь для меня особенное. Для «Камераты» важно каждый год приезжать и играть для харьковчан, потому что именно здесь музыка звучит очень глубоко и честно. Мы чувствуем невероятное внимание зала, внутреннюю силу людей, и каждый раз это встреча, которая остаётся в наших сердцах», — говорит Богдана Пивненко.

«Для нас очень важно, что именно современная украинская музыка звучит в финале фестиваля. Потому что сегодня через неё мы говорим с миром о нас сегодняшних. О нашей чувствительности, силе, усталости, ярости, красоте. И то, что в Харькове впервые прозвучат Станкович, Безбородько, Якименко, — для нас действительно ценно», — подчёркивает президент фестиваля Сергей Политучий.

Во втором отделении концерта прозвучит Симфония №41 «Юпитер» Вольфганга Амадея Моцарта — масштабный и светлый финал вечера, который объединит музыку разных эпох.

Вход на событие — за обязательный свободный донат и по предварительной регистрации. Детали и регистрация — на странице фестиваля KharkivMusicFest в Facebook.

Как сообщала МГ «Объектив», 24 апреля в Харькове открылось главное культурное событие года — KharkivMusicFest. Соучредитель и президент фестиваля Сергей Политучий рассказал, что не только иностранные, но и украинские музыканты с опаской воспринимают идею посетить Харьков.

  • • Дата публикации материала: 19 мая 2026 в 20:40;

