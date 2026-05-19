Одразу три прем’єри: харків’ян запрошують на закриття музичного фестивалю

Міжнародний фестиваль класичної музики KharkivMusicFest-2026 завершується 21 травня — концертом, до якого увійдуть одразу кілька прем’єр.

Фінальний вечір фестивалю об’єднає українську сучасну музику та світову класику у виконанні музикантів Національного ансамблю солістів «Київська камерата». Диригент Леонард Вакер з Німеччини, який активно працює з європейськими оркестрами, і чия участь у концерті стане ще одним жестом міжнародної культурної солідарності з містом, розповіли МГ “Об’єктив” у благодійному фонді громади Харкова «Толока».



Уперше прозвучить «Ноктюрн» Федора Якименка — твір, що повертає до маловідомої української музичної спадщини початку ХХ століття. Також харківська публіка вперше почує «Дотик янгола» Євгена Станковича для скрипки та камерного оркестру, а також концерт Олега Безбородька «Сталь. Фіалка. Лють» для фортепіано в чотири руки та струнних.

Солістами вечора стануть Богдана Півненко — українська скрипалька, народна артистка України, в.о. генеральної директорки та художньої керівниці «Київської камерати», а також піаністи Дмитро Таванець і Олександра Зайцева — лауреати численних міжнародних конкурсів та фестивалів. Вони постійно виступають із концертами в Україні та поза її межами; родзинкою спільного репертуару виконавців є твори у чотири руки, на два роялі та концерти з оркестром. «Київська камерата» та Богдана Півненко підтримують KharkivMusicFest від початку повномасштабної війни й щороку приїздять на фестиваль.



«Харків — моє рідне місто, і тому кожен виступ тут для мене особливий. Для «Камерати» важливо щороку приїжджати й грати для харків’ян, бо саме тут музика звучить дуже глибоко й чесно. Ми відчуваємо неймовірну увагу залу, внутрішню силу людей, і щоразу це зустріч, яка залишається в наших серцях», — говорить Богдана Півненко.

«Для нас дуже важливо, що саме сучасна українська музика звучить у фіналі фестивалю. Бо сьогодні через неї ми говоримо зі світом про нас теперішніх. Про нашу чутливість, силу, втому, лють, красу. І те, що в Харкові вперше прозвучать Станкович, Безбородько, Якименко, — для нас справді цінно», — наголошує президент фестивалю Сергій Політучий.



У другому відділенні концерту прозвучить Симфонія №41 «Юпітер» Вольфганга Амадея Моцарта — масштабний і світлий фінал вечора, який об’єднає музику різних епох.

Вхід на подію – за обов’язковий вільний донат та за попередньою реєстрацією. Деталі та реєстрація – на сторінці фестивалю KharkivMusicFest у фейсбуці.

