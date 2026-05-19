НМТ у Харкові: укриття та генератори є, тепер турбуються про температуру

Основна сесія НМТ стартує 20 травня та триватиме до 25 червня. У Харківській області для участі у ній зареєструвалися 16 тисяч осіб — на 1,6 тисячі більше, ніж торік. Серед них 9,4 тисячі цьогорічних випускників шкіл, 4,9 тисячі випускників минулих років та 1,7 тисячі учнів профтехучилищ та коледжів, розповів на брифінгу директор Харківського регіонального центру оцінювання якості освіти Олександр Сидоренко.

В області працюватимуть 43 тимчасові екзаменаційні центри — у 16 ​​населених пунктах.

«Ми переконалися в тому, що це є найголовнішою умовою безпеки. У першу чергу тому, що вже станом на сьогодні ми максимально скоротили відстані доїзду абітурієнтів до пунктів проведення тестування», — зазначив Сидоренко.

<br />

Усі пункти розташовані в укриттях. Частина — найпростіші, але з кожним роком збільшується кількість тих, які мають статус протирадіаційних (вищий рівень безпеки). Укриття забезпечені водою, кондиціюванням, стабільним енергопостачанням. У кожному пункті є генератори.

“Ми цим досягли того, що учасникам національного мультипредметного тесту немає необхідності під час повітряної тривоги переривати свою роботу і спускатися в укриття, так, як це в нас було перші два роки“, – пояснив директор центру.

За його словами, Харківська область була першою в Україні і протягом двох років – 2024 та 2025-го – практично єдиною, де 100% процесу тестування відбувалося у безпечних умовах.

«Ми тепер уже турбуємося про те, щоб збалансувати температуру повітря на поверхні й температуру повітря в укриттях, бо ми розуміємо, що укриття знаходяться на тій чи іншій глибині від поверхні, вони ізольовані від прямого сонячного випромінювання, там трішки нижча температура, тому турбуємося про те, щоб абітурієнтові там не відчувати ту прохолоду, яка реально може бути», — додав Сидоренко.

До роботи в пунктах підготували понад 550 педагогів. З ними провели серію тренінгів, наближених до реальної процедури.

Учасники, які з поважних причин не зможуть взяти участь в основний період, матимуть можливість пройти тестування під час додаткової сесії після подання відповідної заяви та підтвердного документа. Додаткова сесія відбуватиметься з 17 до 27 липня.