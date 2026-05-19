НМТ в Харькове: укрытия и генераторы есть, теперь беспокоятся о температуре

Общество 20:56   19.05.2026
Елена Нагорная
Основная сессия НМТ стартует 20 мая и продлится до 25 июня. В Харьковской области для участия в ней зарегистрировались 16 тысяч человек — на 1,6 тысячи больше, чем в прошлом году. Среди них 9,4 тысячи нынешних выпускников школ, 4,9 тысячи выпускников прошлых лет и 1,7 тысячи учащихся профтехучилищ и колледжей, рассказал на брифинге директор Харьковского регионального центра оценивания качества образования Александр Сидоренко.

В области будут работать 43 временных экзаменационных центра — в 16 населённых пунктах.

«Мы убедились в том, что это является главнейшим условием безопасности. В первую очередь потому, что уже по состоянию на сегодня мы максимально сократили расстояние подъезда абитуриентов к пунктам проведения тестирования», — отметил Сидоренко.

Все пункты расположены в укрытиях. Часть — простейшие, но с каждым годом увеличивается количество тех, которые имеют статус противорадиационных (более высокий уровень безопасности). Укрытия обеспечены водой, кондиционированием, стабильным энергоснабжением. В каждом пункте есть генераторы.

«Мы этим достигли того, что участникам национального мультипредметного теста нет необходимости во время воздушной тревоги прерывать свою работу и спускаться в укрытие, как это было у нас первые два года», — пояснил директор центра.

По его словам, Харьковская область была первой в Украине и в течение двух лет — 2024 и 2025 — практически единственной, где 100% процесса тестирования проходило в безопасных условиях.

«Мы теперь уже беспокоимся о том, чтобы сбалансировать температуру воздуха на поверхности и температуру воздуха в укрытиях, потому что мы понимаем, что укрытия находятся на той или иной глубине от поверхности, они изолированы от прямого солнечного излучения, там немного ниже температура, поэтому беспокоимся о том, чтобы абитуриент там не ощущал ту прохладу, которая реально может быть», — добавил Сидоренко.

К работе в пунктах подготовили более 550 педагогов. С ними провели серию тренингов, приближенных к реальной процедуре.

Участники, которые по уважительным причинам не смогут принять участие в основной период, смогут пройти тестирование во время дополнительной сессии после подачи соответствующего заявления и подтверждающего документа. Дополнительная сессия пройдёт с 17 по 27 июля.

