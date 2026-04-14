Starlink в укрытиях: как к проведению НМТ готовятся на Харьковщине
Более 16 тысяч абитуриентов ожидают в этом году в Харьковской области, сообщили в ХОВА.
По словам начальника ХОВА Олега Синегубова, в преддверии вступительной кампании-2026 для проведения НМТ и единых вступительных экзаменов уже подготовили 44 укрытия в Харьковской области. Сейчас в тех укрытиях работают над обеспечением автономности: проверяют генераторы, стабильный интернет и работу терминалов Starlink.
Особое внимание уделили порядку приема, дистанционному тестированию для поступающих с ВОТ и организации творческих конкурсов.
«По предварительным подсчетам, в этом году ожидаем более 16 тысяч абитуриентов — это на 1600 больше, чем в прошлом», — отметил глава ХОВА.
• Дата публикации материала: 14 апреля 2026 в 19:30;