Starlink в укрытиях: как к проведению НМТ готовятся на Харьковщине

Более 16 тысяч абитуриентов ожидают в этом году в Харьковской области, сообщили в ХОВА.

По словам начальника ХОВА Олега Синегубова, в преддверии вступительной кампании-2026 для проведения НМТ и единых вступительных экзаменов уже подготовили 44 укрытия в Харьковской области. Сейчас в тех укрытиях работают над обеспечением автономности: проверяют генераторы, стабильный интернет и работу терминалов Starlink.

Особое внимание уделили порядку приема, дистанционному тестированию для поступающих с ВОТ и организации творческих конкурсов.

«По предварительным подсчетам, в этом году ожидаем более 16 тысяч абитуриентов — это на 1600 больше, чем в прошлом», — отметил глава ХОВА.