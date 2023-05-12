30 временных экзаменационных центров для НМТ планируют открыть на Харьковщине

В Харьковской области на основную сессию НМТ зарегистрировалось 11 992 участника, сообщили в ХОВА.

В частности, это 9570 выпускников этого года и 2422 выпускника прошлых лет.

«В этом году зарегистрировалось на 5166 участников (75,7%) больше, чем в прошлом. С учетом количества для основных сессий НМТ планируют создать 30 временных экзаменационных центров в 9 населенных пунктах Харьковской области на базе учебных заведений», – прокомментировали в Департаменте науки и образования ХОВА.

Выбирая предмет дополнительного блока, 6169 поступающих Харьковщины предпочли историю Украины, 3592 выбрали английский язык.

Также 1756 участников будут сдавать НМТ по биологии. Напомним, всего НМТ будет содержать три блока задач, два из которых обязательны – это украинский язык и математика.

Основная сессия национального мультипредметного теста пройдет с 5 по 23 июня.

С 5 по 12 июня смогут зарегистрироваться на дополнительную сессию абитуриенты, которые по уважительным причинам не смогли этого сделать во время основного периода или которым отказали в регистрации.