Завершается регистрация на НМТ: на Харьковщине записались 10,5 тыс. участников

Регистрация длится до 3 мая. В ХОВА сообщили подробности о планах участия в национальном мультипредметном тесте выпускников Харьковской области.

«Для участия в НМТ в Харьковской области зарегистрировалось 10559 участников, из которых 9015 – выпускники текущего года и 1544 – прошлых лет», — сообщила пресс-служба ХОВА.

НМТ состоит из двух обязательных предметов (украинский и математика) и одного — на выбор.

«Поступающие Харьковской области, выбирая предмет дополнительного блока, в основном предпочитают историю Украины – сейчас насчитывается 5394 таких поступающих. Также останавливают выбор на английском языке, на него зарегистрировалось 3249 участников. На третьем месте – биология, которую выбрали 1516 человек», – проинформировали в департаменте науки и образования областной военной администрации.

Напомним, основная сессия НМТ в 2023 году будет проходить с 5 по 23 июня. Дополнительная — 11-24 июля.

«В Украинском центре оценивания качества образования сообщили, что после отправки информации на обработку до 7 мая в персональном кабинете можно будет вносить изменения в информацию о названии учебного предмета дополнительного блока, по которому поступающий желает пройти тестирование; населенный пункт в Украине или за границей, где он будет находиться в дни проведения НМТ; потребность в прохождении НМТ во время дополнительных сессий», — отметили в ХОВА.

Регистрацию для участия в НМТ поступающие смогут подтвердить с помощью сертификата. Его можно сгенерировать в своем персональном кабинете после подтверждения региональным центром регистрации участника НМТ. Эта функция станет доступна не позднее чем через семь календарных дней со дня передачи информации на обработку.